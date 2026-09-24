Reels Doctor : सोशल मीडिया पर ‘रील डॉक्टर’ की मानी सलाह…अब किसी का हांफने लगा लिवर तो किसी का फूल रहा पेट

Reels Doctor : सोशल मीडिया की रील में कुछ सेकंड में फिटनेस का फॉर्मूला, वजन घटाने का नुस्खा और बीमारी को जड़ से खत्म करने का दावा… और उसे देखकर बिना सोचे-समझे उसपर अमल शुरू करना। मालवा-निमाड़ में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें सेहत सुधारने के लिए युवाओं और अन्य लोगों ने रील देखकर डाइट, सप्लीमेंट और घरेलू नुस्खे अपनाए, लेकिन फायदा मिलने के बजाय शरीर ने परेशानी के संकेत देने शुरू कर दिए। किसी का पेट फूलने लगा तो किसी की त्वचा पर एलर्जी हो गई। एक व्यक्ति तो डायबिटीज कंट्रोल करने के चक्कर में लिवर की गड़बड़ी लेकर डॉक्टर तक पहुंच गया। डॉक्टरों के मुताबिक सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली खुराक व्यक्ति विशेष की जरूरत के हिसाब से तय नहीं होती। उम्र, वजन, पहले से मौजूद बीमारी, दवाइयां, खान-पान और शरीर की स्थिति के अनुसार हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है। ऐसे में रील में बताई गई मात्रा को अपनी डाइट का हिस्सा बना लेना जोखिम बढ़ा सकता है।