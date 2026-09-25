Shaheed Mandir : राजस्थान के इस मंदिर में शहीद की होती है पूजा, भजनों के साथ राष्ट्रगान की तान भी, चमत्कारों के किस्सों से जुड़ा है धाम

शहीद अमरचंद झुंझार धाम (Photo: Rajasthan Patrika, Designed: ChatGpt)
Shaheed Mandir : राजस्थान के सीकर शहर से डीडवाना रोड पर 20 किमी दूर एक छोटा सा गांव है बाडलवास। मुख्य सड़क से करीब 500 मीटर दूर गांव के बीचोंबीच खुले मैदान में स्थित एक मंदिर परिसर में रोजाना सैंकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। इस परिसर में यूं तो संतों व देवी-देवताओं के पांच अलग-अलग मंदिर है, लेकिन एक मंदिर जितना अनूठा है, लोगों की उस पर उतनी ही अगाध व अडिग आस्था है।
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