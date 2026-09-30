Cyber Special : क्या है म्यूल अकाउंट्स, जिसके जरिए चलता है साइबर ठगी का खेल, ऐसे 9.5 हजार खाते हुए बंद

प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- ChatGPT
इंदौर. साइबर ठगी के लिए बदमाशों को बैंक खाते बड़ी आसानी से मिल रहे हैं। कई जगह तो सोशल मीडिया के जरिए डिमांड पर म्यूल खाते मिल रहे है। लोग छोटे फायदे के लिए अपने बैंक खातों को बदमाशों को उपलब्ध करा देते हैं और फि्र उसमें साइबर ठगी के करोंड़ों रुपए जमा कराए जाते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाली ठगी का रुपया इन खातों मेें जमा होता है। पुलिस भी खाता धारक को ही गिरफ्तार कर पाती है लेकिन मूल अपराधी तक नहीं पहुंंच पाती। अब ऐसे हजारों म्यूल खाते (किराये के खातों) को इंदौर पुलिस ने बड़े स्तर पर बंद कराने की कार्रवाई की है। हैरानी की बात है की हजारों की संख्या में इन खातों को फ्रीज कराने के बाद भी शहर में विभिन्न तरह की साइबर ठगी जारी है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।
बड़ी खबरेंView All
Patrika Special News
ट्रेंडिंग