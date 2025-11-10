Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर की टूटी शान! पुलिस ने फटी बनियान में निकाला जुलूस, जानें कौन है ये रसूखदार…

Virendra Tomar: रायपुर में लंबे समय से फरार रसूखदार हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र सिंह उर्फ रूबी तोमर को पुलिस ने रविवार को फटी बनियान में ही पैदल घुमाया।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 10, 2025

हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर की टूटी शान! पुलिस ने फटी बनियान में निकाला जुलूस, जानें कौन है ये रसूखदार...(photo-patrika)

Virendra Tomar: छत्तीसगढ़ के रायपुर में लंबे समय से फरार रसूखदार हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र सिंह उर्फ रूबी तोमर को पुलिस ने रविवार को फटी बनियान में ही पैदल घुमाया। उसे उन इलाकों में ले जाया गया, जहां गुंडागर्दी करके खौफ पैदा करता था। इसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सोमवार को पुलिस उसे फिर कोर्ट में पेश करेगी।

Virendra Tomar: पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र सिंह का निकाला जुलूस

बता दें कि हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र सिंह और उसके भाई रोहित सिंह तोमर के खिलाफ शहर के अलग-अलग थानों में 15 से अधिक मामले दर्ज हैं। जून में ब्लैकमेलिंग, सूदखोरी के तेलीबांधा व पुरानी बस्ती थाने में दोनों भाइयों के खिलाफ 7 मामले दर्ज हुए थे। इसमें दोनों आरोपी फरार थे।

वीरेंद्र को पुलिस ने शनिवार को ग्वालियर के समाधिया कॉलोनी के एक फ्लैट में छापा मारकर पकड लिया। रविवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने आरोपी की एक सप्ताह की रिमांड मांगी थी, कोर्ट ने केवल एक दिन की पुलिस रिमांड दिया है। रोहित अब तक फरार है। वीरेंद्र, रोहित के अलावा दोनों की पत्नी व भतीजे के खिलाफ भी पुलिस ने केस दर्ज किया है।

कोर्ट ने दी एक दिन की रिमांड

तोमर को पुलिस ने रविवार को फटी बनियान में ही पैदल घुमाया, इस दौरान एक मौके पर वह बेहोश होकर गिर भी पड़ा, जिसके बाद पुलिस जवानों ने उसे संभाला। अदालत में पेशी के बाद न्यायालय ने आरोपी को एक दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया है।

पुलिस के मुताबिक, वीरेंद्र तोमर पर सूदखोरी, रंगदारी, अवैध संपत्ति और हथियार रखने जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। थाना तेलीबांधा और पुरानी बस्ती में उसके खिलाफ कई आपराधिक प्रकरण लंबित हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने करोड़ों रुपये की अवैध वसूली से जुड़ी डायरी और दस्तावेज भी जब्त किए हैं।

15 से ज्यादा मामलों में वांछित हिस्ट्रीशीटर ग्वालियर से पकड़ा गया

जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि रूबी तोमर “विस्टों फाइनेंस” नाम से एक फर्जी फाइनेंस ग्रुप चला रहा था, जिसके जरिये वह लोगों से उगाही करता था। इससे पहले की गई तलाशी में उसके घर से अवैध हथियार भी जब्त किए गए थे।

वीरेंद्र सिंह और उसका भाई रोहित सिंह तोमर दोनों रायपुर पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे। दोनों के खिलाफ शहर के अलग-अलग थानों में 15 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें ब्लैकमेलिंग, सूदखोरी, धमकी और धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। पिछले जून महीने में ही तेलीबांधा और पुरानी बस्ती थाने में इनके खिलाफ सात नए मामले दर्ज किए गए थे।

रायपुर पुलिस ने निकाला जुलूस

पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि दोनों भाई लोगों को ऊँचे ब्याज पर पैसे उधार देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। वसूली के नाम पर वे धमकाते, ब्लैकमेल करते और कई बार फर्जी कागजात बनाकर संपत्ति हड़पने की कोशिश भी करते थे।

फिलहाल रोहित सिंह तोमर अब भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें जुटी हैं। अधिकारियों ने बताया कि वीरेंद्र की गिरफ्तारी के बाद उसकी पत्नी, भाई की पत्नी और भतीजे के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। पुलिस अब उनके वित्तीय लेनदेन और नेटवर्क की जांच कर रही है, ताकि सूदखोरी और ब्लैकमेलिंग के इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया जा सके।

