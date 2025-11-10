हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर की टूटी शान! पुलिस ने फटी बनियान में निकाला जुलूस, जानें कौन है ये रसूखदार…

Virendra Tomar: छत्तीसगढ़ के रायपुर में लंबे समय से फरार रसूखदार हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र सिंह उर्फ रूबी तोमर को पुलिस ने रविवार को फटी बनियान में ही पैदल घुमाया। उसे उन इलाकों में ले जाया गया, जहां गुंडागर्दी करके खौफ पैदा करता था। इसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सोमवार को पुलिस उसे फिर कोर्ट में पेश करेगी।