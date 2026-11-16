सोनिया गांधी की किताब से लेकर छत्तीसगढ़ के साहित्य तक, डिजिटल दौर में भी किताबों का क्रेज बरकरार, जानें कैसे

रायपुर@ताबीर हुसैन। Chhattisgarh Literature: मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां दौड़ाने वाली पीढ़ी के बीच किताबों की दुनिया अब भी आबाद है। खबरें पढ़ने से लेकर कहानियां सुनने तक के विकल्प भले ही डिजिटल हो गए हों, लेकिन छपे हुए पन्नों का आकर्षण खत्म नहीं हुआ है। इसकी ताजा मिसाल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की हाल ही में प्रकाशित किताब 'बिलॉन्ग: अ जर्नी ऑफ लव' है। 10 नवंबर को प्रकाशित इस किताब ने अपने विषय और राजनीतिक महत्व के कारण चर्चा बटोरी है। इसमें सोनिया गांधी ने इटली में अपने बचपन, राजीव गांधी से मुलाकात, परिवार, निजी जीवन और भारतीय राजनीति के अपने लंबे सफर को समेटा है।