राजस्थान के 3 पंचायतों में बड़ा उलटफेर, दोबारा आरक्षण लॉटरी निकालने के आदेश, सामने आई बड़ी वजह

राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनावों के शंखनाद के साथ ही प्रशासनिक और कानूनी हलचल तेज हो गई है। चुनाव की तारीखों के ऐलान और आचार संहिता लागू होने के बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर और करौली जिलों की तीन प्रमुख ग्राम पंचायतों में आरक्षण की लॉटरी और उससे जुड़ी अधिसूचनाओं को पूरी तरह खारिज कर दिया है। अदालत का यह फैसला उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है जो पुरानी आरक्षण व्यवस्था के आधार पर अपनी चुनावी तैयारियों में जुटे थे। हाईकोर्ट की एकलपीठ के न्यायाधीश आनंद शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि केवल कागजी और गणितीय सटीकता को संवैधानिक और वैधानिक योजना का पूर्ण अनुपालन नहीं माना जा सकता है।