पंजाब की सियासत में BJP का नया प्लान, सतीश पूनिया को कमान सौंपने के पीछे यह कारण

पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने राज्य में अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के बीच संभावित गठबंधन को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं जारी हैं। हालांकि, भाजपा पंजाब में अपने संगठन को मजबूत करने और अपने जनाधार का विस्तार करने की रणनीति पर भी काम कर रही है। किसान मुद्दे, सीमावर्ती राज्य की राजनीति और क्षेत्रीय दलों के प्रभाव के बीच पूनिया की नई भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उनकी संगठनात्मक पृष्ठभूमि और चुनावी प्रबंधन का अनुभव पंजाब में भाजपा की रणनीति को धार देने में उपयोगी हो सकता है।