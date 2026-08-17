भाजपा में शामिल हुए संदीप पाठक को मिली बड़ी जिम्मेदारी, AAP में चुनावी रणनीति की संभाल चुके हैं कमान

BJP New National Team List : नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हुए राज्यसभा सांसद डॉ. संदीप पाठक को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में संदीप पाठक को राष्ट्रीय मंत्री नियुक्त किया गया है। पार्टी की ओर से सोमवार को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई सूची जारी की गई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की नई टीम में कई नए चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है। संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों की तैयारियों के लिहाज से इन नियुक्तियों को अहम माना जा रहा है।