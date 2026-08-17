Rajasthan Politics: नितिन नबीन की टीम में राजस्थान का दबदबा, वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया को बड़ी ज़िम्मेदारी

Vasundhara Raje with Nitin Nabeen - File PIC
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन द्वारा घोषित नई केंद्रीय कार्यकारिणी में राजस्थान के तीन प्रमुख वरिष्ठ नेताओं को बड़े संगठनात्मक पदों से नवाजा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राज्यसभा सांसद व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महामंत्री और वरिष्ठ नेता राजेश मंगल को राष्ट्रीय सह-कोषाध्यक्ष पद की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिल्ली से हुए इस बड़े ऐलान के बाद जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा समेत पूरे राजस्थान के भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और प्रदेश की राजनीति में पावर बैलेंस को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पार्टी संगठन को नई ऊर्जा देने और आगामी सांगठनिक चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी नई केंद्रीय टीम का औपचारिक ऐलान किया है। इस नई टीम में युवा और अनुभवी चेहरों के बीच संतुलन बनाने की स्पष्ट छाप दिखाई देती है।
राजस्थान की दृष्टि से यह पुनर्गठन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि प्रदेश से तीन बड़े चेहरों को सीधे राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिकाएं दी गई हैं
राजस्थान की दो बार मुख्यमंत्री रह चुकीं और वरिष्ठ कद्दावर नेता वसुंधरा राजे को पार्टी ने एक बार फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त कर उनकी संगठनात्मक वरिष्ठता पर मुहर लगाई है।
राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा में पार्टी के प्रभारी के रूप में अपनी सांगठनिक क्षमता का लोहा मनवा चुके डॉ सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महामंत्री जैसी पावरफुल भूमिका दी गई है।
संगठन और वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय राजेश मंगल को राष्ट्रीय सह-कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के इन तीन नेताओं को तरजीह दिए जाने के पीछे भाजपा नेतृत्व की सोची-समझी सांगठनिक रणनीति नजर आ रही है।
राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे की जमीनी पकड़ और जनसमर्थन किसी से छिपा नहीं है। उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बरकरार रखकर पार्टी नेतृत्व ने यह संदेश दिया है कि केंद्रीय स्तर पर उनकी सलाह और अनुभव का उपयोग संगठन को मजबूत करने के लिए निरंतर किया जाता रहेगा।
डॉ सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महामंत्री बनाना उनके लगातार सांगठनिक कार्यों और पड़ोसी राज्यों में पार्टी के प्रदर्शन में उनके योगदान का प्रतिफल माना जा रहा है। पूनिया का राष्ट्रीय महामंत्री बनना राजस्थान के साथ-साथ अन्य राज्यों के चुनावी प्रबंधन में भी उनकी सीधी भागीदारी तय करेगा।
पार्टी के वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक पारदर्शिता को मजबूती देने के लिए राजेश मंगल को राष्ट्रीय सह-कोषाध्यक्ष बनाया गया है, जो राजस्थान के वैश्य और व्यापारिक समुदाय के बीच पार्टी के जनाधार को और मजबूती प्रदान करेगा।
जैसे ही सोमवार को नई कार्यकारिणी सूची जारी हुई, राजस्थान भाजपा प्रदेश मुख्यालय जयपुर में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर और मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की।
प्रदेश के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मानना है कि नितिन नबीन की इस नई टीम से राजस्थान के कार्यकर्ताओं का मनोबल और बढ़ेगा। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और डॉ सतीश पूनिया को केंद्र में मिली मजबूत जगह से राजस्थान के प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दों को नई दिल्ली में अधिक मजबूती से उठाने का अवसर मिलेगा।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग