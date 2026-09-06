Jaipur News: ज्वैलरी शॉप से 20 लाख की अंगूठियां लेकर भागी युवती, पकड़े जाने के बाद भी सुनार ने नहीं करवाई FIR दर्ज

जयपुर। शहर से एक चोरी की वारदात सामने आई है, जिसमें चोरी के बाद युवती को पकड़कर थाना ले जाया गया लेकिन फिर एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई। इस मामले में झोटवाड़ा के निवारू रोड स्थित एक ज्वैलरी शॉप में गहने देखने के बहाने आई एक युवती सोने की 25 अंगूठियों से भरा बॉक्स लेकर फरार हो गई। बॉक्स में रखी अंगूठियों की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। युवती के बॉक्स लेकर दुकान से निकलने के बाद कर्मचारियों को इसकी जानकारी हुई। इसके बाद दुकान के कर्मचारियों ने युवती का पीछा किया और करीब 500 मीटर तक पीछा करने के बाद उसे पकड़ लिया। इस पूरी वारदात का घटनाक्रम दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया।