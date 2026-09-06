राजस्थान में पहली बार एक साथ गरजेंगे असदुद्दीन ओवैसी और हनुमान बेनीवाल, जानें RLP-AIMIM के ‘शक्ति प्रदर्शन’ में क्या ख़ास?

इस चुनावी रैली के आयोजन के साथ ही जयपुर के चुनावी दंगल में तीसरे मोर्चे का आधिकारिक शंखनाद होने जा रहा है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष जमील खान के अनुसार, ओवैसी और बेनीवाल की यह ऐतिहासिक जनसभा जयपुर के मुस्लिम और युवा बहुल इलाकों में एक नया राजनीतिक अध्याय शुरू करने जा रही है। इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम ने लंबे समय से जयपुर नगर निगम की सत्ता में काबिज रहने वाली दोनों पारंपरिक पार्टियों—भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस—के रणनीतिकारों को अपनी गणित फिर से बैठाने पर मजबूर कर दिया है।