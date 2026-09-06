जयपुर के DAV स्कूल में हर्षोल्लास के साथ मनाया शिक्षक दिवस, छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से अपने गुरुओं का जताया आभार

राजधानी जयपुर के वैशाली नगर स्थित डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल (DAV CPS) में शनिवार 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का आयोजन उत्साह, उमंग और आत्मीयता के साथ किया गया। भारत के महान दार्शनिक, प्रख्यात शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के पावन अवसर पर आयोजित यह विशेष समारोह पूरी तरह से गुरु-शिष्य की पावन परंपरा और शिक्षकों के प्रति सम्मान को समर्पित रहा। विद्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में कक्षा 12 के विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों को सम्मानित करने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कई सुंदर और मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए, जिससे पूरा विद्यालय परिसर उत्सव के माहौल में सराबोर हो गया।