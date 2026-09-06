जोधपुर में CM भजनलाल शर्मा का रोड शो: मुस्लिम समुदाय ने भी बरसाए फूल, सीएम बोले- चुनाव के बाद ‘तीसरा इंजन’ लग जाएगा

जालोरी गेट से शुरू हुआ यह रोड शो शहर के संकरे एवं भीतरी रास्तों आड़ा बाजार, सर्राफा बाजार, कपड़ा बाजार और कटला बाजार से होकर गुजरा। पूरे मार्ग में स्थानीय शहरवासियों ने अपने घरों की छतों और बालकनियों से रोड शो पर फूलों की भारी बारिश की। अनेक स्थानों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों और महिलाओं ने भी मुख्यमंत्री के रथ पर पुष्पवर्षा कर उनका अभिनंदन किया। विभिन्न व्यापारिक मंडलों और गणमान्य नागरिकों ने मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री को राजस्थानी साफा पहनाकर मान-सम्मान दिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बाइक रैली के रूप में आगे-आगे चल रहे थे।