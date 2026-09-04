Jodhpur: दिव्यांग पिता का इकलौता सहारा था जयंती, चाचा के साथ रामदेवरा जाते समय दोनों की हुई मौत; एक साल पहले ही हुई थी शादी

इसके अलावा बालेसर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 125 हाईवे पर आगोलाई के पास एक महिला को बचाने के चक्कर में बाइक फिसलने से रामदेवरा यात्री की मृत्यु हो गई है। हेड कांस्टेबल चंपाराम ने बताया कि बीती रात्रि को जोधपुर से पोकरण राष्ट्रीय राजमार्ग 125 पर मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी राजेंद्र पटेल पुत्र कैलाश पटेल एवं मुकेश दोनों मोटरसाइकिल पर रामदेवरा जा रहे थे। आगोलाई के पास पशु मेला क्षेत्र एवं होटल के आगे लोगों की भीड़ होने एवं एक महिला अचानक दौड़कर सड़क पार कर रही थी। महिला को बचाने के चक्कर में मोटरसाइकिल फिसल गई। चालक राजेंद्र पटेल के नीचे गिरने से उनके सिर में गंभीर चोट लग गई। तथा गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे तुरंत बालेसर अस्पताल पहुंचा लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उनकी मृत्यु हो गई। रात्रि को मृतक का शव अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया। तथा उनके अन्य परिजनो को सूचना दी। गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सुपुर्द किया तथा मामला दर्ज कर शुरू की है।