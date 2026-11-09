Jaipur News: सांगानेर एलिवेटेड रोड निर्माण में 600 मकान-दुकान बने बाधा; जानें 6 महीने में कितना हुआ काम

जयपुर। सांगानेर को जाम से राहत देने के लिए बन रहा एलिवेटेड रोड खुद जमीन और अतिक्रमण की अड़चन में उलझ गया है। परियोजना के रास्ते में करीब 600 मकान, दुकान और अन्य निर्माण आ रहे हैं। इनमें छह धार्मिक स्थल भी शामिल हैं। इन्हें हटाए बिना परियोजना का मुख्य कॉरिडोर आगे बढ़ना मुश्किल है। दूसरी ओर, 286.74 करोड़ रुपए की इस परियोजना में छह महीने के दौरान महज 15 करोड़ रुपए का काम हो पाया है। अब जेडीए के सर्वे में सामने आया है कि एलिवेटेड रोड के लिए सड़क के दोनों तरफ कुल 16,624 वर्गमीटर जमीन की जरूरत है। ऐसे में परियोजना की समयसीमा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।