राजस्थान के इन गांवों के नाम सुनकर चौंक जाएंगे, कहीं चाचा तो कहीं गूंगा, रायता और जेठानी; जानें अजब नाम की गजब कहानी

राजस्थान के अजीब नाम वाले गांव। फोटो: पत्रिका
जयपुर। राजस्थान केवल अपनी संस्कृति, किलों और वीरता के लिए ही नहीं, बल्कि गांवों के अनोखे नामों के लिए भी जाना जाता है। सफर के दौरान सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड पर कई ऐसे नाम नजर आते हैं, जो बरबस ध्यान खींच लेते हैं। कहीं गांव का नाम चाचा है तो कहीं लाठी, गूंगा, रायता, देवरानी या जेठानी। पहली नजर में ये नाम चौंकाते जरूर हैं, लेकिन इनके पीछे स्थानीय इतिहास, लोककथाएं, भौगोलिक परिस्थितियां या सामाजिक परंपराओं से जुड़ी दिलचस्प कहानियां छिपी हैं।
इन गांवों के नाम केवल पहचान भर नहीं हैं, बल्कि राजस्थान की लोकस्मृति, बोली, इतिहास और सामाजिक परंपराओं की जीवंत झलक भी हैं। कई नामों के पीछे प्रमाणित इतिहास है, तो कई आज भी स्थानीय जनश्रुतियों और लोककथाओं के सहारे पीढ़ी-दर-पीढ़ी जीवित हैं। प्रस्तुत हैं राजस्थान के ऐसे ही कुछ गांव, जिनके नाम जितने अनोखे हैं, उनकी कहानी भी उतनी ही रोचक है।
जयपुर जिले का मरवा गांव भाषाई बदलाव का उदाहरण माना जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार गांव का मूल् नाम 'मरुवा' था, जो समय के साथ बोलचाल में बदलकर 'मरवा' हो गया। बाद में यही नाम सरकारी सरकारी दस्तावेज और कार्यालयों में भी यही नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया।
अरावली की पहाड़ियों और हरियाली के बीच शिमली गांव बसा है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार अपेक्षाकृत ठंडे मौसम और प्राकृतिक वातावरण के कारण इसे प्रेम से शिमली कहा जाने लगा। हालांकि कोई प्रमाणित ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं।
रबड़ी के लिए प्रसिद्ध है नाई गांव। स्थानीय मान्यता के अनुसार अरण्य पर्वत पर तपस्या के बाद नारद मुनि ने पांच गांव बसाए थे। इन्हीं में नाई गांव का भी उल्लेख मिलता है।
स्थानीय बुजुर्गों के अनुसार पुराने समय में यहां के लोग मजबूत और बलिष्ठ कद-काठी के थे। इसी कारण गांव का नाम लाठी पड़ा। हालांकि इसका कोई प्रमाणित ऐतिहासिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह लोकमान्यता आज भी पीढ़ियों से प्रचलित है।
बाली तहसील का नाना गांव प्राचीन इतिहास समेटे हुए है। स्थानीय जानकारों के अनुसार इसका पुराना नाम 'नानक' था और इसका इतिहास 10वीं शताब्दी तक पहुंचता है। समय के साथ नाम बदलकर नाना हो गया, हालांकि यह परिवर्तन कब और कैसे हुआ, इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं है।
पोकरण से करीब 19 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग-11 पर स्थित है चाचा गांव। गांव के नाम को लेकर कोई प्रमाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज क्षेत्र में स्थित होने के कारण यह गांव सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। करीब दो हजार आबादी वाले इस गांव में कृषि और पशुपालन प्रमुख आजीविका हैं।
चौसला-चौसली, देवला-देवली, मींडा-मींडी, मनाना-मनानी, टांगला-टांगली और चूआ-चुई जैसे गांवों के नाम आज भी लोगों की जिज्ञासा का विषय हैं। स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि आबादी बढ़ने पर मूल गांव के पास नई बस्तियां बसती थीं और पहचान बनाए रखने के लिए उनसे मिलते-जुलते नाम रख दिए जाते थे। आज भी ग्रामीण हंसी-मजाक में पुल्लिग नाम वाले गांव को 'लड़के वालों का गांव' और स्त्रीलिंग नाम वाले गांव को 'लड़की वालों का गांव' कहकर संबोधित करते हैं।
जमवारामगढ़ तहसील का आंधी कस्बा अरावली की घाटियों में बसा है। स्थानीय जनश्रुति के अनुसार इसका प्राचीन नाम इंद्रपुरी था। माना जाता है कि प्राकृतिक आपदा के बाद दोबारा बसावट हुई और क्षेत्र में तेज आंधियां आने के कारण इसका नाम आंधी प्रचलित हो गया।
कुंभलगढ़ की तलहटी में बसे गवार गांव के नाम को लेकर स्थानीय इतिहासकार का कहना है कि इस नाम का किसी नकारात्मक अर्थ से संबंध नहीं है। एक मान्यता इसे दुर्ग की सुरक्षा चौकियों से जोड़ती है, जबकि दूसरी के अनुसार यह 'ग्वाल' या 'गवाल' शब्द का अपभ्रंश है।
गांव के नाम का कोई प्रमाणित इतिहास नहीं है, लेकिन स्थानीय जनश्रुति इसे पशुपालन से जोड़ती है। बुजुर्गों के अनुसार पहले यहा बड़ी संख्या में भेड़ों के रेवड़ ठहरते थे। इसी कारण लोग इसे भेड़ों वाला गांव कहने लगे और बाद में नाम 'भेड़' रह गया।
चौमूं नाम को लेकर कई धारणाएं हैं, लेकिन स्थानीय इतिहास इसे चौमूंहा गढ़ से जोड़ता है। बताया जाता है कि 16वीं सदी में राजा करण सिंह ने यहां विशाल किले का निर्माण कराया, जिसे चौमूंहा गढ़ कहा गया। समय के साथ यही नाम बोलचाल में बदलकर चौमूं हो गया।
भियाड़ क्षेत्र के बुढ़ातला गांव के नाम को लेकर स्थानीय मान्यता है कि यहां प्राचीन तालाब होने के कारण गांव की पहचान बनी। ग्रामीणों के अनुसार तालाब के शिलालेख में पुराने समय का उल्लेख मिलता है, जिससे इस नाम के प्रचलन की संभावना मानी जाती है।
कोयला गांव के बारे में स्थानीय इतिहासकारों के अनुसार करीब 750 वर्ष पहले इस क्षेत्र का नाम हीरापुर था। आम के बागों में कोयल की मधुर आवाज के कारण इसका नाम पहले कोकिलापुरम फिर कोकिलपुर और समय के साथ बदलकर कोयला हो गया।
चिड़ावा तहसील के ब्लोटिया गांव के बारे में स्थानीय जनश्रुति है कि करीब 800 वर्ष पहले कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी का बड़ा ब्लोटा निकला था। इसी घटना के बाद गांव का नाम लोटिया पड़ गया। जिस कुएं से यह पात्र मिला, उसे आज भी धोलिया कुआं कहा जाता है।
उदयपुर से करीब 15 किमी दूर पिपलिया गांव से जुड़ी स्थानीय दंतकथा प्रचलित है। ग्रामीणों के अनुसार मेवाड़ शासनकाल में यहां महाराणा की सेना का पड़ाव रहता था। सैनिक रात में पहाड़ियों से उतरकर गांव पहुंचते थे। स्थानीय मान्यता है कि 'रात उतरना' शब्द समय के साथ अपभ्रंश होकर 'रायता' बन गया।
गांव को लेकर महंत प्रकाश गिरी ने जानकारी दी। जनश्रुति इसे सहस्त्रार्जुन, महर्षि जमदग्नि से जुड़ी घटना व सालेश्वर महादेव से जोड़ती है। इसी से गांव का नाम साली पड़ा।
गंगनहर बनने के बाद गांवों व चकों के नाम नहरों व वितरिकाओं के आधार पर रखे गए। यहां एक जीबी, दो जीबी, एक बीबी, दो बीबी और एमएल जैसे नाम वाले चक मौजूद हैं।
सांगोद के देवरानी-जिठानी गांव की पहचान एक लोककथा से जुड़ी है। गुर्जर जागीरदार परिवार के विवाद के बाद दोनों बस्तियां अलग हुई। परवन नदी की खाड़ी सीमा बनी। पश्चिम में जेठानी और पूर्व में देवरानी गांव बसे।
गढ़ी उपखंड का मोर गांव मोरों के लिए जाना जाता है। लोगों के अनुसार कभी यहां मोरों की संख्या बहुत अधिक थी। आज भी यहां मोर घरों और आंगनों तक बेखौफ दिखाई देते हैं, जिससे यह पहचान कायम है। लोग घर के द्वार पर भी मोर के प्रतीक चिह्न लगाते हैं।
रायपुर उपखंड के (झुंठा) गांव के ग्रामीण वर्षों से नाम बदलकर 'सत्यपुर' करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्ष 1957 में ग्राम पंचायत बनने के समय लिपिकीय त्रुटि से मूल नाम 'जूट' की जगह 'झुंठा' दर्ज हो गया, जो बाद में सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया।
बालोतरा जिले का चिड़िया गांव अपने नाम को लेकर उत्सुकता जगाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार करीब 400 वर्ष पहले चिड़िया (सुथार) समाज के लोग यहां आकर बसे और वीरान भूमि को आबाद किया। उसी समाज के नाम पर गांव की पहचान 'चिड़िया' के रूप में बनी।
राष्ट्रीय राजमार्ग-68 पर स्थित गूंगा गांव अपने नाम के साथ-साथ गूंगासर तालाब और देवल माता मंदिर के लिए भी जाना जाता है। अच्छी बारिश होने पर तालाब वर्षभर पानी से भरा रहता है।
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