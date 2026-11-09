राजस्थान के इन गांवों के नाम सुनकर चौंक जाएंगे, कहीं चाचा तो कहीं गूंगा, रायता और जेठानी; जानें अजब नाम की गजब कहानी

जयपुर। राजस्थान केवल अपनी संस्कृति, किलों और वीरता के लिए ही नहीं, बल्कि गांवों के अनोखे नामों के लिए भी जाना जाता है। सफर के दौरान सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड पर कई ऐसे नाम नजर आते हैं, जो बरबस ध्यान खींच लेते हैं। कहीं गांव का नाम चाचा है तो कहीं लाठी, गूंगा, रायता, देवरानी या जेठानी। पहली नजर में ये नाम चौंकाते जरूर हैं, लेकिन इनके पीछे स्थानीय इतिहास, लोककथाएं, भौगोलिक परिस्थितियां या सामाजिक परंपराओं से जुड़ी दिलचस्प कहानियां छिपी हैं।