जैसलमेर. बदलती जीवनशैली में मधुमेह का बढ़ता जोखिम, शुरुआती पहचान और बचाव जरूरी

जैसलमेर @ पत्रिका. बदलती जीवनशैली ने मधुमेह के जोखिम को स्वास्थ्य संबंधी बड़ी चुनौती बना दिया है। लंबे समय तक बैठकर काम करना, अनियमित दिनचर्या, असंतुलित खानपान और शारीरिक गतिविधियों में कमी टाइप-2 मधुमेह के प्रमुख जोखिम कारकों में शामिल हैं। चिंता की बात यह है कि बीमारी शुरुआती दौर में कई बार बिना स्पष्ट लक्षणों के विकसित होती रहती है। ऐसे में व्यक्ति को लंबे समय तक इसकी जानकारी तक नहीं हो पाती। विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों का जोर बीमारी के उपचार से पहले उसकी समय पर पहचान, जोखिम कम करने और नियमित स्वास्थ्य जांच पर है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के संयुक्त आइसीएमआर-इंडियाब अध्ययन में देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को शामिल किया गया। कुल 1,13,043 लोगों के आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित इस अध्ययन के निष्कर्ष वर्ष 2023 में चिकित्सा शोध पत्रिका 'लैंसेट डायबिटीज एंड एंडोक्राइनोलॉजी' में प्रकाशित हुए। अध्ययन के अनुसार देश में मधुमेह की भारित व्यापकता 11.4 प्रतिशत और प्री-डायबिटीज की व्यापकता 15.3 प्रतिशत दर्ज की गई।