मतदान से पहले जैसलमेर में प्रशासन अलर्ट, दलों ने संभाली चुनावी कमान

जैसलमेर @ पत्रिका. पंचायतीराज चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले जैसलमेर में प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। शुक्रवार को अंतिम प्रशिक्षण और मतदान सामग्री वितरण के बाद मतदान दल अपने निर्धारित केंद्रों के लिए रवाना हो गए। जिला परिषद के 21 और जिले की 10 पंचायत समितियों के 150 वार्डों में शनिवार सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान दल रात से ही अपने केंद्रों पर मुस्तैद रहेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर अनुपमा जोरवाल ने एसबीके महाविद्यालय में आयोजित अंतिम प्रशिक्षण में मतदान अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया का प्रत्येक चरण महत्वपूर्ण है। छोटी सी चूक भी पूरी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। मतदान अधिकारी निष्पक्ष व्यवहार रखें और किसी भी प्रकार का आतिथ्य स्वीकार नहीं करें। किसी तरह की शंका होने पर तत्काल उच्चाधिकारी से मार्गदर्शन लें। उन्होंने एरिया और सेक्टर मजिस्ट्रेट को लगातार मतदान केंद्रों का भ्रमण करने तथा सूचनाओं का समय पर संप्रेषण सुनिश्चित करने को कहा।