jaisalmer: 4.43 लाख मतदाता चुनेंगे गांवों की सरकार, सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान

जैसलमेर. पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के तहत आकार के लिहाज से देश के चुनिंदा सबसे बड़े सीमावर्ती जैसलमेर जिले में शनिवार को लोकतंत्र का बड़ा उत्सव होगा। जिला परिषद के 21 और जिले की 10 पंचायत समितियों के 142 वार्डों में शनिवार को मतदान कराया जाएगा। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक चलने वाली मतदान प्रक्रिया में कुल 4 लाख 43 हजार 65 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। जानकारी के अनुसार पंचायत समिति मोहनगढ़, सांकड़ा और भणियाणा में 2-2 व राजमथाई मुख्यालय फलसूंड एवं रामगढ़ में 1-1 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो चुका है। कुल 8 में से 7 सदस्य कांग्रेस व एकमात्र भाजपा का निर्विरोध चुना गया है। गांवों की सरकार चुनने के लिए होने वाले इस मतदान को लेकर सभी पार्टियों व प्रत्याशियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रत्याशियों ने अंतिम समय तक मतदाताओं तक पहुंचने और अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए पूरी ताकत झोंकी है। जिला परिषद के 21 वार्डों में प्रमुख दलों भाजपा व कांग्रेस के अलावा टीम ओरण ने 9 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार उतारे हैं। कई और निर्दलीय भी भाग्य आजमा रहे हैं।