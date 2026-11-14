jaisalmer: नेहरू प्रतिमा पर माल्यार्पण को लेकर विवाद, कांग्रेसजनों को रोका

शनिवार को पूर्व सभापति एवं पार्षद अशोक तंवर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षद आनन्द व्यास, प्रदीप सिंह महेचा, दुर्गेश आचार्य, रूगदान झीबा, साहिल महेचा, साजिद खा सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर जुटे। वहां पहले से मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हें प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से रोक दिया। कोतवाली थानाधिकारी प्रेमाराम विश्नोई ने उन्हें समझाइश का प्रयास किया। इस पर नाराजगी जताते हुए कांग्रेस नेताओं का कहना था कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करना सम्मान और श्रद्धा का विषय है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेसजनों को ऐसा करने से रोकना समझ से परे है। कांग्रेसजनों ने आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पर द्वेषपूर्ण राजनीति के तहत ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि नेहरू जयंती जैसे अवसर पर भी यदि आमजन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपने नेता की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने की अनुमति नहीं मिलती है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। नगरपरिषद आयुक्त पवन कुमार भी मौके पर पहुंचे। विवाद बढ़ने पर जिला प्रशासन ने प्रतिमा के सिर का कपड़ा हटा कर माल्यार्पण करने की अनुमति दी। इसके बाद विवाद थम गया।