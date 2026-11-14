jaisalmer: सूखे से जूझ रही स्वर्णनगरी और ग्रामीण क्षेत्रों पर मेघ मेहरबान

इस वर्ष जिले में कम बारिश के चलते किसानों और पशुपालकों को सूखे तथा अकाल जैसे हालात का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में फसलें प्रभावित हुई हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारे और पानी का संकट भी बना हुआ है। ऐसे में शनिवार को हुई बारिश से पशुधन के लिए पीने के पानी का अवश्य इंतजाम हुआ है। हालांकि किसानों का कहना है कि अब हरे चारे का उत्पादन होली के आसपास ही हो सकेगा। शाम को बारिश के साथ चली तेज हवाओं ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया। तापमान में गिरावट के साथ ठंडक का अहसास होने लगा। बारिश के बाद शहर की सड़कों पर चमक और वातावरण में ताजगी नजर आई। लंबे अरसे से बारिश का इंतजार कर रहे लोगों के लिए शनिवार की शाम राहत और सुकून लेकर आई। अब लोगों की निगाहें मौसम के अगले रुख पर टिकी हैं।