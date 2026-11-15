जैसलमेर जिले में 4 लाख 43 हजार 65 मतदाता करेेंगे मताधिकार का प्रयोग

जिले की पंचायत समिति भणियाणा की 21 ग्राम पंचायतों के लिए 34,731 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 18303 पुरुष व 16,428 महिला मतदाता हैं। इसी प्रकार पंचायत समिति फतेहगढ की 38 ग्राम पंचायतों के लिए 67,857 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहां 36,989 पुरुष व 30,868 महिला मतदाता है। पंचायत समिति जैसलमेर की 31 ग्राम पंचायतों के लिए 55,121 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 29,413 पुरुष व 25,708 महिला मतदाता है। पंचायत समिति खुहड़ी की 33 ग्राम पंचायतों के लिए 47,529 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहां 25,804 पुरुष व 21,725 महिला मतदाता है। पंचायत समिति मोहनगढ़ की 20 ग्राम पंचायतों के लिए 38,097 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 20,795 पुरुष व 17,302 महिला मतदाता है। समिति नाचना की 20 पंचायतों के लिए 34,270 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यहां 18,264 पुरुष व 16,006 महिला मतदाता है। पंचायत समिति राजमथाई मुख्यालय फलसूण्ड की 30 ग्राम पंचायतों के लिए 41,372 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 22,025 पुरुष व 19,347 महिला मतदाता है। पंचायत समिति रामदेवरा मुख्यालय पोकरण की 24 ग्राम पंचायतों के लिए 49,537 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जहां 26,109 पुरुष व 23,428 महिला मतदाता है। पंचायत समिति रामगढ़ की 20 ग्राम पंचायतों के लिए 30,870 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिनमें 16,430 पुरुष व 14,440 महिला मतदाता है। पंचायत समिति सांकड़ा की 29 ग्राम पंचायतों के लिए 43,681 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 23,546 पुरुष व 20,135 महिला मतदाता है।