विश्वविख्यात सोनार किले की घाटियों में अंधेरे का कब्जा, जिम्मेदारों की आंखों पर पट्टी!

करीब तीन हजार से अधिक लोगों की आबादी वाले इस लिविंग फोर्ट में रात के समय भी आवाजाही बनी रहती है। पर्यटक किले की खूबसूरती निहारने निकलते हैं, स्थानीय बाशिंदे अपने दैनिक कार्यों से आते-जाते हैं, लेकिन घाटियों में पसरा अंधेरा हर किसी के लिए खतरा बना हुआ है। अंधेरे रास्तों पर वाहनों की आवाजाही के बीच पैदल चलने वालों के टकराने और दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। सुनसान अंधेरी जगहों पर किसी अप्रिय वारदात की आशंका भी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि यह समस्या किसी से छिपी हुई नहीं है। गत शनिवार रात को भी सोनार किले की घाटियों में अंधेरे का यही मंजर देखने को मिला। पर्यटन सीजन में जब पर्यटकों की आवाजाही चरम पर है, तब भी जिम्मेदारों की ओर से पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं होना समझ से परे है। सवाल यही उभर रहे hain कि क्या प्रशासन किसी हादसे का इंतजार कर रहा है? क्या पर्यटकों की सुरक्षा और स्थानीय लोगों की सुविधा उसकी प्राथमिकता में शामिल नहीं है? गौरतलाब है कि किले में छप्पन भोग सहित धार्मिक और सामाजिक आयोजन भी होते रहते हैं। ऐसे आयोजनों के दौरान रात में रोशनी का अभाव श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है। विडंबना यह है कि जिस धरोहर की खूबसूरती और पहचान का प्रचार देश-दुनिया में किया जाता है, उसी के रास्तों की बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज किया जा रहा है।