jaisalmer: तीन साल बाद बना संयोग: इस बार 10 दिनों तक होगी देवी आराधना

नवरात्र में गृह प्रवेश, जगीन, गकान, वाहन खरीद, इलेक्ट्रॉनिक सामान, व्यापारिक शुरुआत और अन्य शुभकार्यों का सिलसिला भी तेज होगा। इसके लिए शहर के कई परिवार पहले से मुहूर्त देखकर तैयारियां कर चुके हैं। त्योहारी सीजन में कारोबार को अच्छी रफ्तार मिलने का अनुमान है। रवि, सर्वार्थसिद्धि व अमृतसिद्धि योग में शुभ कार्य और खरीदारी समृद्धिदायक रहेगी। मां अंबे के हाथी पर आगमन से वित्तीय व्यवस्था, अर्थ और न्याय व्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों में समय के साथ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यह धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यता पर आधारित व्याख्या है। नवरात्र पर शहर के गोपा चौक, सदर बाजार, आसनी पथ, गुलासतला, गांधी चौक, हनुमान चौराहा आदि क्षेत्र में स्थित बाजारों में सजावट नजर आएगी। इन स्थानों पर लाइटिंग व आर्टिफिशियल फ्लावर से डेकोरेशन किया जाएगा।