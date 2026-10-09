जैसलमेर में मानसिक स्वास्थ्य का अलार्म, इलाज तक पहुंचे दस हजार से ज्यादा मरीज

जैसलमेर. सुनहरी रेत और लोकसंस्कृति की पहचान रखने वाले जैसलमेर में मानसिक स्वास्थ्य अब एक गंभीर सार्वजनिक चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। मनोरोग संबंधी समस्याओं के उपचार के लिए अस्पताल पहुंचने वाले लोगों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों के दौरान उल्लेखनीय बढ़ोतरी बताई जा रही है। वर्ष 2018 में करीब दो हजार मरीज उपचार ले रहे थे। यह संख्या 2020 में पांच हजार और 2021-22 में 7,200 तक पहुंच गई। वर्ष 2026 में उपचार लेने वाले मरीजों का आंकड़ा दस हजार से अधिक बताया जा रहा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि वास्तविक जरूरतमंदों की संख्या इससे काफी अधिक हो सकती है।