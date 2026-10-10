jaisalmer: लंबे इंतजार से बढ़ेगी चुनावी मशक्कत, समर्थकों को साधने के साथ खर्च संभालने की चुनौती

जैसलमेर. सीमावर्ती जिले में पंचायतराज चुनाव की तारीखें आगे खिसकने से राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को तैयारियों के लिए अतिरिक्त समय जरूर मिला है, लेकिन सरपंच पद के दावेदारों के लिए यह समय अब चुनौती बनता नजर आ रहा है। पहले चरण में मतदान की उम्मीद लगाए बैठे प्रत्याशियों को अब चौथे चरण तक इंतजार करना पड़ रहा है। जिले में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 14 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 20 नवंबर को करवाई जाएगी। ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए 16 नवंबर को मतदान निर्धारित है। जिले की 266 ग्राम पंचायतों में चुनावी गतिविधियां तेज होने के साथ दावेदारों के सामने जनसंपर्क बनाए रखने और खर्च का हिसाब संभालने की चुनौती भी बढ़ रही है।