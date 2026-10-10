jaisalmer: 45 फीट का रावण और 40-40 फीट के होंगे कुम्भकर्ण और मेघनाद

जैसलमेर. इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसे लेकर नगरपरिषद प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। इस साल दशानन रावण 45 फीट, उसके भाई कुम्भकर्ण और पुत्र मेघनाद के पुतलों की ऊंचाई 40-40 फीट रखी जाएगी। शहर के शहीद पूनमसिंह भाटी स्टेडियम में पुतला दहन का कार्यक्रम होता है और इस मौके पर आतिशबाजी भी जाती है। पुतलों को तैयार करने और आतिशबाजी के लिए नगरपरिषद ने 10 लाख रुपए की रकम निर्धारित की है। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष विजयदशमी के मौके पर स्टेडियम में सूर्यास्त के बाद तीनों पुतलों का दहन और रंग-बिरंगी आतिशबाजी का कार्यक्रम आयोजित करवाया जाता है। अतिथियों के तौर पर जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी इन पुतलों का दहन करते रहे हैं।