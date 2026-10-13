jaisalmer: पंचायत चुनाव की आहट… सात साल बाद भी गांवों में मूलभूत सुविधाओं का इंतजार

जैसलमेर/फतेहगढ़/रामगढ़. सरहदी जिले में पंचायत चुनाव की आहट के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं पर फिर सवाल उठने लगे है। सात साल बाद चुनावी माहौल बन रहा है, लेकिन कई गांवों में पेयजल, सड़क, सफाई, स्वास्थ्य सेवाओं और परिवहन से जुड़ी समस्याएं अब भी बरकरार हैं। फतेहगढ़ उपखंड के भीयासर की ढाणियों से लेकर छायण प्रथम ग्राम पंचायत के गोविन्द सिंह पुरा तक पेयजल व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार कहीं पाइपलाइन बिछाने और जल संग्रहण ढांचा तैयार करने के बावजूद पानी नहीं पहुंचा, तो कहीं सड़क और सफाई की समस्या रोजमर्रा की परेशानी बनी हुई है। भीयासर गांव की सऊओं की ढाणी, खोथों की ढाणी, सोढों की ढाणी और जाखड़ों की ढाणी में पेयजल संकट बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत करीब पांच वर्ष पहले पाइपलाइन बिछाई गई थी। पानी की आपूर्ति के लिए करीब चार वर्ष पहले हौद और बूस्टर पंप रखने के लिए पंप हाउस भी बनाया गया, लेकिन बूस्टर पंप सेट नहीं लगने से कई ढाणियों तक पानी नहीं पहुंचा। ग्रामीणों के अनुसार, परिवार महंगे दामों पर टैंकर मंगवाकर पेयजल की जरूरत पूरी कर रहे हैं।