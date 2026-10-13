jaisalmer: मौसम बदला तो पोकरण अस्पताल में बढ़े मरीज, वायरल संक्रमण के मामले सर्वाधिक

अस्पताल में पर्ची बनाने के लिए दो ऑपरेटर तैनात हैं। मरीजों की संख्या के मुकाबले यह व्यवस्था कम पड़ती नजर आती है। चिकित्सकीय परामर्श के बाद दवा वितरण केंद्र पर भी कतार लगती है। यहां दवाइयां देने के लिए दो काउंटर संचालित हैं। ऐसे में मरीजों को पर्ची बनवाने से लेकर दवा लेने तक कई चरणों में इंतजार करना पड़ता है। चिकित्सक की सलाह पर मरीजों को बीमारी की पहचान के लिए रक्त जांच करवानी पड़ती है। अस्पताल की प्रयोगशाला में जांच मशीनें और स्टाफ उपलब्ध हैं। सीबीसी और मलेरिया जैसी जांचों की रिपोर्ट 15 से 30 मिनट में मिल जाती है, जबकि लिवर सहित कुछ अन्य जांचों में डेढ़ से दो घंटे तक लगते हैं। रिपोर्ट मिलने तक मरीजों को अस्पताल में रुकना पड़ता है, जिससे उपचार की प्रक्रिया लंबी हो जाती है। पोकरण के आसपास दूर-दराज के गांवों और ढाणियों से भी लोग उपचार के लिए राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचते हैं। आसपास बड़े अस्पतालों की सीमित उपलब्धता के कारण कस्बे के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों का दबाव भी इसी अस्पताल पर रहता है। इसके चलते यहां प्रतिदिन आने वाले मरीजों की संख्या करीब 700 बनी हुई है।