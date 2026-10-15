jaisalmer: माता-पिता की छांव छिनी, चार बच्चों की दुनिया अब मौसी के सहारे

जैसलमेर/लाठी. बच्चों के लिए माता-पिता केवल रिश्ते नहीं, बल्कि जीवन की सबसे सुरक्षित छांव होते हैं। उनके रहते भविष्य की चिंता कम लगती है, क्योंकि हर मुश्किल में सहारा देने वाले हाथ मौजूद रहते हैं। लेकिन बासनपीर के चार बच्चों से यह छांव एक ही हादसे में छिन गई। 14 अक्टूबर 2025 को हुए बस अग्निकांड में किसान आयुब खां और उनकी पत्नी बशीरा की मौत हो गई। एक साल बाद भी उनके बच्चों के जीवन में यह कमी ऐसी है, जिसे कोई भर नहीं सकता।