jaisalmer: वायुसेना अधिकारी बनने निकला महिपाल, छह दिन बाद जिंदगी से हार गया

जैसलमेर/लाठी. पिता की आंखों में बेटे को वर्दी में देखने का सपना था। बेटा भी वायुसेना में अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहता था। एका गांव निवासी महिपाल सिंह इसी लक्ष्य के साथ एयरफोर्स भर्ती परीक्षा देने जैसलमेर आया था। परिवार को उम्मीद थी कि मेहनत और पढ़ाई के सहारे वह अपने सपने की ओर आगे बढ़ेगा, लेकिन 14 अक्टूबर 2025 को बस अग्निकांड ने इस उम्मीद को हमेशा के लिए तोड़ दिया। महिपाल के पिता नगसिंह के अनुसार गत 13 अक्टूबर को वे बेटे को परीक्षा केंद्र पर छोड़कर आए थे। अगले दिन उसके लौटने की बात हुई थी। 14 अक्टूबर को महिपाल रिश्तेदार के यहां से निजी बस में बैठा और पिता को फोन कर कहा- मुझे लेने मत आना, मैं बस में बैठ गया हूं। इसके कुछ ही देर बाद बस आग की चपेट में आ गई।