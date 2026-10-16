जैसलमेर के पोकरण में बड़ा हादसा: ननिहाल आए 2 मासूम बच्चों की करंट लगने से मौत, परिवार में मचा कोहराम

Jaisalmer Pokaran News: जैसलमेर जिले के पोकरण क्षेत्र के मंगोलई गांव में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हो गया। पानी की मोटर के खुले तार की चपेट में आने से दो मासूम बच्चों की करंट लगने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान केलावा निवासी 3 वर्षीय फारुख और बिलिया निवासी 5 वर्षीय इशराना के रूप में हुई है। हादसे के बाद दोनों परिवारों में शोक छा गया।