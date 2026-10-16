jaisalmer: कहीं पेयजल संकट, कहीं बदहाल सडक़ें तो कहीं सफाई व्यवस्था ग्रामीणों की प्राथमिकता बनकर उभर रही

जैसलमेर. पंचायत चुनाव में गांव की तस्वीर अब चुनावी नारों और विकास के बड़े दावों मात्र से नहीं बनेगी। असली कसौटी यह होगी कि उम्मीदवार अपने क्षेत्र की जरूरतों को कितना समझते हैं और समस्याओं के समाधान को कितनी प्राथमिकता देते हैं। कहीं पेयजल की नियमित उपलब्धता चिंता है, कहीं सडक़ तक पहुंच मुश्किल है तो कहीं सफाई और बुनियादी सुविधाओं की कमी रोजमर्रा की परेशानी बनी हुई है। गांवों की यही अलग-अलग जरूरतें उम्मीदवारों के सामने विकास का वास्तविक एजेंडा तय कर रही है। गौरतलब है कि सरहदी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की प्राथमिकताएं हर जगह एक जैसी नहीं होतीं। मुख्य गांव में सडक़ और सफाई की जरूरत प्रमुख हो सकती है, जबकि दूरस्थ ढाणी में पेयजल या आवागमन की सुविधा ज्यादा जरूरी हो सकती है। ऐसे में पूरे क्षेत्र के लिए एक जैसा चुनावी वादा करने के बजाय स्थानीय समस्याओं को समझना और उनके अनुसार प्राथमिकताएं तय करना अधिक महत्वपूर्ण है।