jaisalmer: कहीं पेयजल संकट, कहीं बदहाल सडक़ें तो कहीं सफाई व्यवस्था ग्रामीणों की प्राथमिकता बनकर उभर रही

जैसलमेर जिला परिषद
जैसलमेर. पंचायत चुनाव में गांव की तस्वीर अब चुनावी नारों और विकास के बड़े दावों मात्र से नहीं बनेगी। असली कसौटी यह होगी कि उम्मीदवार अपने क्षेत्र की जरूरतों को कितना समझते हैं और समस्याओं के समाधान को कितनी प्राथमिकता देते हैं। कहीं पेयजल की नियमित उपलब्धता चिंता है, कहीं सडक़ तक पहुंच मुश्किल है तो कहीं सफाई और बुनियादी सुविधाओं की कमी रोजमर्रा की परेशानी बनी हुई है। गांवों की यही अलग-अलग जरूरतें उम्मीदवारों के सामने विकास का वास्तविक एजेंडा तय कर रही है। गौरतलब है कि सरहदी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की प्राथमिकताएं हर जगह एक जैसी नहीं होतीं। मुख्य गांव में सडक़ और सफाई की जरूरत प्रमुख हो सकती है, जबकि दूरस्थ ढाणी में पेयजल या आवागमन की सुविधा ज्यादा जरूरी हो सकती है। ऐसे में पूरे क्षेत्र के लिए एक जैसा चुनावी वादा करने के बजाय स्थानीय समस्याओं को समझना और उनके अनुसार प्राथमिकताएं तय करना अधिक महत्वपूर्ण है।
चुनाव के दौरान मतदाता उम्मीदवारों से केवल यह नहीं जानना चाहते कि वे क्या-क्या करेंगे। उनके लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उम्मीदवार गांव की मौजूदा समस्याओं से परिचित हैं या नहीं। पानी की उपलब्धता, सडक़ की स्थिति, सफाई, नालियों और दूसरी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े सवाल स्थानीय जरूरतों को सामने लाते हैं। गांव के अलग-अलग हिस्सों में जाकर समस्याओं को समझना विकास की प्राथमिकताएं तय करने का आधार बन सकता है। इससे उन बस्तियों और ढाणियों की जरूरतें भी चर्चा में आ सकती हैं, जो अक्सर मुख्य गांव की समस्याओं के पीछे छूट जाती हैं।
मतदाताओं के लिए प्रतिनिधि का व्यवहार भी महत्वपूर्ण है। क्या वह शिकायत सुनता है? समस्या की स्थिति समझता है? संबंधित विभाग तक बात पहुंचाने और समाधान की प्रगति बताने की जिम्मेदारी निभाता है? ऐसे सवालों के आधार पर जनप्रतिनिधि की कार्यशैली का आकलन किया जा रहा है।
पेयजल उपलब्धता - आपूर्ति की नियमितता और दूरस्थ बस्तियों की जरूरतें।
- सडक़: गांव से मुख्य मार्ग तक पहुंच और खराब रास्तों की स्थिति।
- सफाई: कचरा निस्तारण, नालियों और सार्वजनिक स्थानों की व्यवस्था।
- ढाणीवार जरूरतें: विकास कार्यों में सभी बस्तियों को उचित प्राथमिकता।
- जवाबदेही: शिकायत सुनने, कार्रवाई की जानकारी देने और प्रगति बताने की व्यवस्था।
पंचायत चुनाव गांव के विकास की दिशा तय करने का अवसर है। मतदाताओं के सामने उम्मीदवार चुनने की के साथ-साथ यह समझने का भी अवसर है कि कौन स्थानीय जरूरतों को पहचानता है, प्राथमिकताएं तय कर सकता है और अपने काम का हिसाब देने को तैयार है।
-डॉ. कविता शर्मा, समाजशास्त्री
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