jaisalmer: गल्ले पर नजर चूकी तो चंद सैकंड में नुकसान, दुकानों में अलार्म भी जरूरी

जैसलमेर. दुकान में ग्राहक आते-जाते रहे, कारोबारी सामान दिखाने में व्यस्त हो और इसी बीच कोई गल्ले से नकदी निकालकर निकल जाए—चोरी में लगने वाले कुछ सैकंड कारोबारी की दिनभर की कमाई पर भारी पड़ सकते हैं। जैसलमेर की कपड़े की दुकान में दिन-दहाड़े हुई चोरी ने बाजार के सामने सुरक्षा का सीधा सवाल उठा दिया है- दुकान में कैमरा तो है, लेकिन चोरी की कोशिश के वक्त चेतावनी देने वाला क्या है? सीसीटीवी फुटेज वारदात के बाद संदिग्ध की पहचान और पुलिस जांच में मदद कर सकती है, लेकिन सामान्य कैमरा अपने आप चोरी नहीं रोकता। दुकान में ग्राहक की आवाजाही के बीच हर गतिविधि पर लगातार नजर रखना भी आसान नहीं। ऐसे में सुरक्षा को केवल कैमरे तक सीमित रखने के बजाय गल्ले की स्थिति, प्रवेश द्वार, नकदी प्रबंधन और अलार्म जैसी व्यवस्थाओं के साथ देखना जरूरी है।