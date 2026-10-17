jaisalmer: पहली बार 50 फीट का रावण… 40-40 के कुंभकर्ण व मेघनाद

पोकरण. पुलिस ने दो दिन पूर्व कस्बे के पंचमुखी महादेव मंदिर में हुई चोरी का खुलासा करते हुए एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। पुलिस के अनुसार 15 अक्टूबर को स्थानीय निवासी पंचमुखी महादेव मंदिर के पुजारी नारायणपुरी ने रिपोर्ट पेश की थी कि 14 अक्टूबर की रात अज्ञात चोरों ने मंदिर का ताला तोड़ा। मंदिर से तांबे का शेषनाग, 3 लोटे, 1 पीतल की घंटी चुरा ली। जिसको लेकर पुलिस में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देशानुसार थानाधिकारी मनीष सोनी के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक मोहनलाल पालीवाल, हेड कांस्टेबल रामसिंह, कांस्टेबल राजकुमार की टीम गठित की गई। सहायक उपनिरीक्षक मोहनलाल व कांस्टेबल राजकुमार ने विशेष जांच करते हुए तकनीकी साक्ष्यों के संकलन से चोरी के आरोपी एक नाबालिग को निरुद्ध किया। साथ ही नाबालिग से चोरी किया गया पूरा माल बरामद किया गया। मामले में पूछताछ व अनुसंधान जारी है।