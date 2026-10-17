jaisalmer: पहली बार 50 फीट का रावण… 40-40 के कुंभकर्ण व मेघनाद

पोकरण. पुतलों का किया जा रहा निर्माण। पत्रिका
पोकरण. कस्बे में 20 अक्टूबर मंगलवार को विजयदशमी का पर्व दशहरा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। साथ ही मेले का आयोजन कर रावण, मेघनाद व कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। कस्बे में पहली बार रावण का 50 फीट ऊंचा पुतला तैयार किया जा रहा है। साथ ही मेघनाद व कुंभकर्ण के पुतले 40-40 फीट के होंगे। कस्बे के स्वतंत्रता सेनानी गोविंदसिंह परिहार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मैदान में दशहरा मेला आयोजित होगा। यहां पुतलों का निर्माण किया जा रहा है। कारीगरों की ओर से पुतलों के निर्माण के साथ आतिशबाजी की तैयारियां की जा रही है।
नगरपालिका के अध्यक्ष कल्पना रंगा ने बताया कि दशहरा मेला 20 अक्टूबर को शाम 5 बजे बाद शुरू होगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष पहली बार बड़े पुतले बनाए जा रहे है। साथ ही आतिशबाजी भी करीब दो घंटे तक की जाएगी। पुतलों के दहन से पूर्व व बाद में आतिशबाजी लोगों के लिए आकर्षण का केन्द्र रहेगी। उन्होंने बताया कि पुतलों के निर्माण व आतिशबाजी पर करीब 9-10 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी।
नगरपालिका की ओर से प्रतिवर्ष विजय दशमी पर दशहरे मेले का आयोजन का आयोजन किया जाता है। रावण, मेघनांद व कुंभकरण के पुतलों के दहन व आकर्षक आतिशबाजी देखने के लिए कस्बे के साथ ही आसपास गांवों से भी लोग यहां आते है। जिससे यहां भीड़ उमड़ती है। गत दो दिनों से चल रहे पुतलों के निर्माण के दौरान भी लोग यहां पहुंचकर देख रहे है।
पोकरण. पुलिस ने दो दिन पूर्व कस्बे के पंचमुखी महादेव मंदिर में हुई चोरी का खुलासा करते हुए एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। पुलिस के अनुसार 15 अक्टूबर को स्थानीय निवासी पंचमुखी महादेव मंदिर के पुजारी नारायणपुरी ने रिपोर्ट पेश की थी कि 14 अक्टूबर की रात अज्ञात चोरों ने मंदिर का ताला तोड़ा। मंदिर से तांबे का शेषनाग, 3 लोटे, 1 पीतल की घंटी चुरा ली। जिसको लेकर पुलिस में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देशानुसार थानाधिकारी मनीष सोनी के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक मोहनलाल पालीवाल, हेड कांस्टेबल रामसिंह, कांस्टेबल राजकुमार की टीम गठित की गई। सहायक उपनिरीक्षक मोहनलाल व कांस्टेबल राजकुमार ने विशेष जांच करते हुए तकनीकी साक्ष्यों के संकलन से चोरी के आरोपी एक नाबालिग को निरुद्ध किया। साथ ही नाबालिग से चोरी किया गया पूरा माल बरामद किया गया। मामले में पूछताछ व अनुसंधान जारी है।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग