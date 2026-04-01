‘मदर लैब’ से बदलेगी जांच व्यवस्था, 10 दिन में शुरू होंगी 145 प्रकार की टेस्टिंग सुविधाएं

सीमावर्ती जैसलमेर जिले में चिकित्सा जांच सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड जांच सेंटर को ‘मदर लैब’ के रूप में विकसित किया जा रहा है। परियोजना का कार्य अंतिम चरण में है और मशीनरी इंस्टॉलेशन होने के बाद अब अंतिम दौर का कुछ काम बाकी है। विभाग का दावा है कि आगामी 10 दिनों के भीतर यहां नियमित रूप से जांच सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। गौरतलब है कि जैसलमेर के जवाहिर चिकित्सालय में नए भवन का निर्माण करवाने के बाद उसमें मदर लैब संचालित किए जाने की योजना थी, लेकिन इस कार्य में देरी होने के चलते लैब की शुरुआत में आ रही रुकावटों के मद्देनजर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने जैसलमेर के गफूर भट्ठा में पूर्व में स्थापित कोविड जांच सेंटर में इस शुरू किया जा रहा है। तकनीकी भाषा में मदर लैब को इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैबोरेट्री (आईपीएचएल) लैब कहा जाता है। इसमें पैथोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन, माइक्रोबॉयलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट की तैनाती होगी।