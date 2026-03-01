बेटे के सामने थ्रेशर में फंसे पिता, देखते ही देखते आधा शरीर मशीन में समाया

MP News: मध्य प्रदेश के आगर जिले के पिपलिया चाचा गांव दिलदहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां शनिवार की सुबह करीब 10:30 बजे गेहूं की फसल निकलते समय थ्रेशर मीशन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग ने बेटे के सामने ही दम तोड़ दिया। शव को निकालने के लिए थ्रेशर को पूरा खोला गया।
मृतक की पहचान 60 वर्षीय मांगी लाला भुवान सिंह के रूप में की गई है। ये घटना उस वक्त की है, जब उनके बेटे समेत करीब छह परिजन मौजूद थे। मृतक बुजुर्ग अपने खेत में गेंहू निकाल रहे थे। उस दौरान उनका हाथ थ्रेशर मशीन में चला गया। इसके बाद थ्रेशर ने आधा शरीर अंदर ले लिया। जिसके चलते मौके पर उनकी मौत हो गई।
घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग पहुंचे और पुलिस को तत्काल सूचना दी। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मशीन खुलवाई और शव को बाहर निकाला। आधा शरीर मशीन के अंदर बुरी तरह दब गया था। कई जगह शव के टुकड़े भी फंसे हुए थे। हालांकि, पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा है।
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अगार मालवा
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