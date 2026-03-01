बेटे के सामने थ्रेशर में फंसे पिता, देखते ही देखते आधा शरीर मशीन में समाया

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग पहुंचे और पुलिस को तत्काल सूचना दी। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मशीन खुलवाई और शव को बाहर निकाला। आधा शरीर मशीन के अंदर बुरी तरह दब गया था। कई जगह शव के टुकड़े भी फंसे हुए थे। हालांकि, पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा है।