एमपी में भाजपा नेता पर कुल्हाड़ी से हमला, राज्यमंत्री पर हमला करवाने का आरोप

MP News: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के पचोर थाने के सुल्तानिया गांव में गुरुवार सुबह 7:30 बजे के करीब सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। जिसमें सुल्तानिया गांव के सरपंच और भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र मालवीय पर कुल्हाड़ी और डंडों से हमला किया गया। हमले में जितेन्द्र मालवीय के सिर में गंभीर चोट आई है। वहीं दूसरे पक्ष के साथ भी मारपीट हुई है। मध्यप्रदेश के राज्यमंत्री गौतम टेटवाल पर हमला करवाने का आरोप है, हालांकि राज्यमंत्री ने कहा है कि उनका इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है।