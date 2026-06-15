3 साल की बच्ची को लगाने पड़े 55 टांके, कुत्ते ने फाड़ डाला पूरा चेहरा, गंभीर हालत में भेजा इंदौर

Agar Malwa- आगर-मालवा के जिला अस्पताल में दर्दनाक नजारा दिखाई दिया। यहां एक बच्ची को लाया गया था जिसे कुत्ते ने काटा था। तीन साल की मासूम बच्ची का पूरा चेहरा बिगाड़ दिया, उसे दर्जनों टांके लगाने पड़े। उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील में देलवाड़ी गांव में घर के बाहर खेल रही माही (3) पिता कालू सिंह पर अचानक आवारा कुत्ता ने हमला कर दिया। मासूम के चेहरे को जगह-जगह से उसने बुरी तरह फाड़ डाला। आंख के नीचे, पूरी नाक, गाल और मुंह तक गंभीर जख्म आए। बच्ची दर्द से चीखती रही। परिजन उसे जिला अस्पताल लाए। कुत्ते ने बच्ची की ऐसी हालत कर दी कि टांके लगाना भी मुश्किल हो गया। आखिरकार बड़ी ही सावधानी से डॉक्टरों ने 55 टांके लगाए। बच्ची की हालत गंभीर है। उसे इंदौर रेफर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भी प्रदेश में आवारा कुत्तों पर प्रभावी नियंत्रण की कवायद नहीं की जा रही। जिम्मेदारों की इसी लापरवाही से इस बच्ची की जान पर बन आई।