फर्जी पासपोर्ट का जाल: डबरा-भोपाल के 8 और चेहरे बेनकाब, अब तक 21 वांटेड पर 20-20 हजार का इनाम

ग्वालियर. फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के पासपोर्ट तैयार कराने वाले अंतरराष्ट्रीय रैकेट की जड़ें अब प्रशासनिक महकमों तक गहराई से उधड़ने लगी हैं। एसटीएफ ने इस फर्जीवाड़े में 8 और नए चेहरों की पहचान कर ली है। एसटीएफ डीआइजी राहुल लोढ़ा ने इन आठ पर भी इनाम घोषित किया है। इस तरह अब तक 21 फरार घुसपैठियों पर 20-20 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। गुरुवार को 13 पर इनाम घोषित किया था। नए चेहरों में डबरा के सिमरिया टेकरी के पते पर पासपोर्ट बनवाने वाले फरार बांग्लादेशी, उनके लोकल स्लीपर सेल और भोपाल के अशोक बौद्ध विहार के पते पर जाली दस्तावेज तैयार कराने वाले संदिग्ध शामिल हैं। एसटीएफ की जांच में यह साफ हो चुका है कि डबरा, भोपाल, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांढुर्ना, इन पांचों जिलों में फर्जी पासपोर्ट बनवाने के लिए एक ही पैंतरा अपनाया गया था। मास्टरमाइंड रियाल चौधरी ने बौद्ध मठों और विहारों में रहने वाले कुछ भंते और स्थानीय लोगों के साथ साठगांठ कर सिंडीकेट खड़ा किया। बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को स्थानीय मूल निवासी और बौद्ध भिक्षु साबित करने के लिए झूठे गवाह तैयार किए गए। इन जाली दस्तावेजों के आधार पर पुलिस, नगर पालिका, नगर निगम और अंत में पासपोर्ट सेवा केंद्र के सिस्टम को चकमा देकर पासपोर्ट जारी करा लिए।