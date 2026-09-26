समन्वय और कर्तव्य पालन से ही समस्याओं का समाधान: जोशी

ग्वालियर. समाज में विविधता के कारण मतभेद और समस्याएं स्वाभाविक हैं, लेकिन समन्वय, सह-अस्तित्व, कर्तव्य पालन और नैतिक मूल्यों के जरिए इनके समाधान की राह निकाली जा सकती है। समाज के प्रत्येक वर्ग के बीच सम्मान, सुरक्षा और सहभागिता का भाव जरूरी है। जब व्यक्ति अपने दायित्वों का ईमानदारी से पालन करता है तो कई समस्याएं उत्पन्न होने से पहले ही समाप्त हो जाती हैं। यह बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य भैयाजी जोशी ने शुक्रवार को राष्ट्रोत्थान न्यास की ज्ञान प्रबोधिनी व्याख्यान माला में कही। एलएनआइपीई के रवींद्रनाथ टैगोर सभागार में आयोजित व्याख्यान का विषय ‘सांस्कृतिक मूल्यों की संरक्षक एवं संवर्धक मातृशक्ति’ था। जोशी ने कहा कि समाज अनेक घटकों से मिलकर बनता है और प्रत्येक घटक की अपनी उपयोगिता होती है। जिस प्रकार शरीर का हर अंग महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार समाज में भी अलग-अलग भूमिकाओं और विचारों वाले लोगों का महत्व है। समाज और राष्ट्र का हित तभी संभव है, जब इन सभी के बीच समरसता और समन्वय का भाव हो।