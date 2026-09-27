बिजली पाना संविधान के तहत मूल अधिकार, विवादित संपत्ति पर काबिज सह-मालिक को कनेक्शन देने से नहीं रोक सकते

क्या है पूरा मामला?

ललितपुर कॉलोनी रोशनी जाधव ने याचिका दायर कर बताया था, विवादित मकान उनकी मां कमला बाई का है, जिनकी वे कानूनी वारिस हैं। वर्तमान में वे उस मकान के एक हिस्से में काबिज हैं। वहीं, उनके भाई व भाभी मां द्वारा की गई एक वसीयत के आधार पर पूरे मकान पर अपना मालिकाना हक जता रहे हैं। इस कथित वसीयत को शून्य घोषित कराने के लिए सिविल कोर्ट में मुकदमा लंबित है। सिविल कोर्ट से रोशनी जाधव के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा भी जारी हो चुकी है, जिससे उनका मकान के हिस्से पर कब्जा प्रमाणित होता है। इसके बावजूद बिजली विभाग ने उनके हिस्से में बिजली कनेक्शन देने या बहाल करने से इनकार कर दिया था। इसके खिलाफ दायर याचिका को ङ्क्षसगल बेंच ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वैध कब्जे का निर्धारण अनुच्छेद 226 के तहत नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा, जब तक भाई-भाभी अदालत में वसीयत की वैधता को कानूनी रूप से सिद्ध नहीं कर देते, तब तक एक सह-मालिक को बिजली आपूर्ति से वंचित रखना अनुचित है। ङ्क्षसगल बेंच का आदेश भी निरस्त कर दिया।