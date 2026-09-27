Gwalior News : डॉक्टर बनने का सपना रह गया अधूरा, 620 किमी दूर बुरे हाल में मिला बेटा

Gwalior Student Uday Bansal : ग्वालियर के थाटीपुर इलाके में रविवार को सुबह भी सन्नाटा पसरा है। यहां के लोगों ने अपना एक होनहार बेटा खो दिया है। राजस्थान में उदयपुर- पिंडवाड़ा हाईवे पर शनिवार को तेज रफ़्तार कार डिवाइडर से टकराकर दूसरी लेन में ट्रेलर से जा टकराई। हादसे में दो मेडिकल स्टूडेंट और ट्रेलर चालक की मौत हो गई। हादसे में मधुबन कॉलोनी, थाटीपुर के निवासी मेडिकल छात्र उदय बंसल की भी मौत हुई है। वह पेसिफिक मेडिकल कॉलेज उमरड़ा में एमबीबीएस फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। सूचना के बाद घर में कोहराम मच गया, परिजन 620 किमी दूर उदयपुर रवाना हो गए। वहां बेटे उदय का चेहरा देखते ही बिलख उठे। उसका डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह गया।