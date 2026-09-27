न कॉल आया, न ओटीपी मांगा… फिर भी खाते से उड़ गए 99 हजार रुपए, ग्वालियर में साइबर ठगी का नया मामला

ग्वालियर। साइबर जालसाज ठगी के नए-नए तरीके अपना रहे हैं। अब बिना किसी फोन कॉल, ओटीपी या बैंक संबंधी जानकारी साझा किए भी खातों से रकम निकलने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला हजीरा थाना क्षेत्र के गदाईपुरा में सामने आया है, जहां एक प्राइवेट कर्मचारी के बैंक खाते से जालसाजों ने 99 हजार रुपए निकाल लिए। पीड़ित के मोबाइल पर जब खाते से रकम कटने का मैसेज आया, तब उसे ठगी का पता चला। पीड़ित का कहना है कि उसने न तो कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया था और न ही किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी या बैंक से जुड़ी जानकारी दी थी।