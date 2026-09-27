27 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

ग्वालियर

चलती बसों में आग के बावजूद नहीं सुधरे हालात; वीडियो कोच में इमरजेंसी एग्जिट तक नहीं, यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल

ग्वालियर में बसों में आग की घटनाओं के बाद परिवहन विभाग की जांच पर सवाल। वीडियो कोच में इमरजेंसी एग्जिट समेत सुरक्षा मानकों की जांच की तैयारी।
2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Prashant Kumar Sharma

Sep 27, 2026

photo patrika

ग्वालियर में बसों की जांच करते परिवहन विभाग के अधिकारी।

ग्वालियर। शहर और अंचल में बसों में आग लगने की घटनाओं के बाद परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस कुछ दिनों के लिए सक्रिय होती है, लेकिन अभियान थमते ही बसों की जांच और कार्रवाई फिर धीमी पड़ जाती है। गुरुवार को दिल्ली से महोबा जा रही राज कल्पना की बस में आग लगने की घटना ने एक बार फिर लंबी दूरी की बसों में यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे कुछ दिन पहले चेतकपुरी रोड पर चलती बस में भी आग लग चुकी है। गनीमत रही कि दोनों घटनाओं में बड़ा जनहानि वाला हादसा टल गया।

इन घटनाओं के बाद आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस ने बसों की जांच के लिए अभियान शुरू किया था। कुछ दिनों तक सड़क पर बसों की चेकिंग और दस्तावेजों की जांच होती दिखाई दी, लेकिन अभियान थमने के बाद स्थिति फिर पहले जैसी होने लगी है। खासकर लंबी दूरी की बसों में फिटनेस और सुरक्षा उपकरणों को लेकर नियमित निगरानी की जरूरत सामने आ रही है।

अभियान थमा तो फिर शुरू हुआ नियमों का उल्लंघन

बसों की चेकिंग के दौरान फिटनेस प्रमाण-पत्र, परमिट, अग्निशमन यंत्र और अन्य जरूरी सुरक्षा मानकों की जांच की जाती है। कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन मिलने पर बस संचालकों पर चालानी कार्रवाई भी की जाती है। हालांकि, बस संचालकों के खिलाफ लगातार और नियमित कार्रवाई नहीं होने से कुछ समय बाद वही स्थिति दोबारा दिखाई देने लगती है।

लंबी दूरी की बसों में यात्रियों की संख्या अधिक होने के कारण सुरक्षा मानकों का पालन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आग या किसी अन्य आपात स्थिति में यात्रियों को तत्काल बाहर निकालने के लिए बस में पर्याप्त निकास व्यवस्था होना जरूरी है।

वीडियो कोच में इमरजेंसी एग्जिट नहीं

सबसे गंभीर सवाल वीडियो कोच बसों को लेकर सामने आ रहा है। कई बसों में यात्रियों के लिए अलग इमरजेंसी एग्जिट गेट की व्यवस्था नहीं होने की बात सामने आई है। ऐसे में चलती बस में आग लगने की स्थिति में यात्रियों को मुख्य दरवाजे से ही बाहर निकलना पड़ सकता है।

बस में आग लगने पर कुछ ही समय में धुआं और लपटें तेजी से फैल सकती हैं। ऐसी स्थिति में एक ही दरवाजे से यात्रियों के बाहर निकलने की कोशिश में भगदड़ की स्थिति बन सकती है। यदि बस में बच्चे, बुजुर्ग या महिलाएं अधिक संख्या में हों तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। इसलिए बसों में आपातकालीन निकास, अग्निशमन उपकरण और अन्य सुरक्षा इंतजामों की नियमित जांच जरूरी है।

हादसों के बाद ही क्यों होती है कार्रवाई?

बसों में आग लगने की घटनाएं सामने आने के बाद जांच अभियान शुरू होना और कुछ समय बाद उसके थम जाने से नियमित निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े मानकों की जांच किसी हादसे के बाद ही नहीं, बल्कि नियमित रूप से किए जाने की जरूरत है। खासकर रात में लंबी दूरी तय करने वाली बसों में सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता और उनकी कार्यशील स्थिति की जांच महत्वपूर्ण है।

आरटीओ बोले- सभी सुरक्षा मानक जांचेंगे

आरटीओ ग्वालियर विक्रमजीत सिंह कंग ने कहा कि बसों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बसों की फिटनेस, अग्निशमन उपकरण, परमिट और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। वीडियो कोच बसों में इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था सहित सभी सुरक्षा मानकों को भी चेक कराया जाएगा। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित बस संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

#में अब तक
photo patrika

चलती बसों में आग के बावजूद नहीं सुधरे हालात; वीडियो कोच में इमरजेंसी एग्जिट तक नहीं, यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल

Raipur News

Vande Mataram: रायपुर सहित 25000 से ज्यादा जगहों पर एकसाथ गाया गया वंदे मातरम्

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

27 Sept 2026 07:13 pm

Published on:

27 Sept 2026 07:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / चलती बसों में आग के बावजूद नहीं सुधरे हालात; वीडियो कोच में इमरजेंसी एग्जिट तक नहीं, यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एलिवेटेड रोड निर्माण के बीच ढोलीबुआ पुल के पास धंसी सड़क, 7 से ज्यादा मकानों में दरारें

photo patrika
ग्वालियर

एसपी ऑफिस से 100 मीटर दूर दिनदहाड़े फायरिंग, बैंक एग्जीक्यूटिव पर दागे 5 राउंड

photo by patrika
ग्वालियर

अंग्रेजी माध्यम का सबसे बुरा हाल, जिले में अब तक नहीं पहुंची एक भी किताब, हिंदी मीडियम में भी बंटे आधे-अधूरे सेट

book
ग्वालियर

न कॉल आया, न ओटीपी मांगा… फिर भी खाते से उड़ गए 99 हजार रुपए, ग्वालियर में साइबर ठगी का नया मामला

photo AI
ग्वालियर

महंगी जमीन, कमजोर अर्थव्यवस्था : रियल एस्टेट की अगली दौड़ से बाहर ग्वालियर

जमीन महंगी हो रही है, कॉलोनियां फैल रही हैं और प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ रहे हैं...फिर भी ग्वालियर देश के उन शहरों में जगह नहीं बना पाया, जहां रियल एस्टेट का अगला बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है। सवाल इसलिए बड़ा है, क्योंकि कभी देश के प्रमुख शहरों में गिने जाने वाला ग्वालियर आज रियल एस्टेट की नई दौड़ में इंदौर और भोपाल जैसे शहरों से पीछे खड़ा है।
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.