एलिवेटेड रोड निर्माण के बीच ढोलीबुआ पुल के पास धंसी सड़क, 7 से ज्यादा मकानों में दरारें

ग्वालियर। शहर में चल रहे एलिवेटेड रोड निर्माण के बीच ढोली बुआ पुल के पास सड़क धंसने और मकानों में दरारें आने से लोगों में दहशत है। दतिया वाला मोहल्ला क्षेत्र में करीब 200 मीटर लंबाई में सड़क पर 3 से 4 इंच तक चौड़ी दरार दिखाई दे रही है। सड़क का एक हिस्सा नाले की ओर झुक गया है। इसके साथ ही आसपास स्थित सात से ज्यादा मकानों की दीवारों में भी दरारें आने की बात सामने आई है। खतरे को देखते हुए कुछ परिवार अपने घर खाली कर रिश्तेदारों के यहां चले गए हैं।