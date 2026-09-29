28 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

ग्वालियर

जीआरएमसी में एमबीबीएस में 250 हुईं सीटें, हॉस्टल पड़े कम

गजराराजा मेडिकल कॉलेज (जीआरएमसी) में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 200 से बढकर 250 तो हो गई है, लेकिन शासन और प्रशासन की लचर व्यवस्था के चलते उस अनुपात में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार नहीं हो सका है।
2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Adityarai Shrivastava

Sep 29, 2026

जीआरएमसी में बढ़ीं सीट, हॉस्टल पड़ रहे कम

जीआरएमसी में बढ़ीं सीट, हॉस्टल पड़ रहे कम

ग्वालियर . गजराराजा मेडिकल कॉलेज (जीआरएमसी) में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 200 से बढकर 250 तो हो गई है, लेकिन शासन और प्रशासन की लचर व्यवस्था के चलते उस अनुपात में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार नहीं हो सका है। आलम यह है कि कॉलेज में नए सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन छात्रों और छात्राओं के रहने के लिए पर्याप्त हॉस्टल ही नहीं हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए अब कॉलेज प्रबंधन को मजबूरी में बंद पड़े पुराने सीनियर गल्र्स हॉस्टल को रिनोवेट कराकर शुरू करना पड़ रहा है।
शासन स्तर से नहीं मिली हॉस्टल निर्माण की मंजूरी : सूत्रों के अनुसार डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के निर्देशों के बाद जीआरएमसी के डीन डॉ. आरकेएस धाकड़ ने करीब डेढ़ वर्ष पूर्व शासन को लगभग एक हजार करोड़ रुपए के विकास प्रस्ताव भेजे थे। इन प्रस्तावों में नए हॉस्टल और अन्य आधारभूत संरचनाओं का निर्माण भी शामिल था, लेकिन सरकार और शासन स्तर से अब तक इन प्रस्तावों को हरी झंडी नहीं मिली है। यदि समय रहते इन प्रस्तावों को स्वीकृति मिल जाती, तो आज छात्राओं को कंडम या पुराने भवनों में रहने की नौबत नहीं आती।
डीन ने व्यवस्थाओं को देखा
बढ़ती समस्या को देखते हुए जीआरएमसी के डीन डॉ. आरकेएस धाकड़ अचानक सीनियर गल्र्स हॉस्टल पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्हें कई कमरों की खिड़कियों पर टूटी हुई जालियां और जर्जर स्थिति मिली। इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए अस्पताल प्रबंधक डॉ. अनिल मेवाफरोश को तुरंत जालियां बदलवाने, कमरों की रंगाई-पुताई कराने और अन्य जरूरी मेंटेनेंस कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए ताकि बाहर से आने वाली छात्राओं को ठहराया जा सके।
रिनोवेशन करा रहे हैं
&एमबीबीएस की 250 सीटों पर विद्यार्थियों ने प्रवेश लेना शुरू कर दिया है। चूंकि हमारे पास नए छात्रावासों की संख्या सीमित है, इसलिए पुराने सीनियर गल्र्स हॉस्टल को तैयार कराकर शुरू कराया जा रहा है।
डॉ. आरकेएस धाकड़, डीन, जीआरएमसी

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

गजियाबाद विकास प्राधिकरण

health news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

29 Sept 2026 01:51 am

Published on:

29 Sept 2026 01:51 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / जीआरएमसी में एमबीबीएस में 250 हुईं सीटें, हॉस्टल पड़े कम

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Gwalior… आलू अनुसंधान केंद्र: रबी सीजन के लिए 600 क्विंटल सुपर सीड तैयार, बीमारियों से मुक्त होगी आलू की फसल

aaloo
ग्वालियर

चलती बसों में आग के बावजूद नहीं सुधरे हालात; वीडियो कोच में इमरजेंसी एग्जिट तक नहीं, यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल

photo patrika
ग्वालियर

एलिवेटेड रोड निर्माण के बीच ढोलीबुआ पुल के पास धंसी सड़क, 7 से ज्यादा मकानों में दरारें

photo patrika
ग्वालियर

एसपी ऑफिस से 100 मीटर दूर दिनदहाड़े फायरिंग, बैंक एग्जीक्यूटिव पर दागे 5 राउंड

photo by patrika
ग्वालियर

अंग्रेजी माध्यम का सबसे बुरा हाल, जिले में अब तक नहीं पहुंची एक भी किताब, हिंदी मीडियम में भी बंटे आधे-अधूरे सेट

book
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.