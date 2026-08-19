तीन पीढिय़ों का सफर और कैमरे की आंख से एआई तक : ग्वालियर में फोटोग्राफी की बदलती दुनिया

सत्यनारायण से पुनीत तक : फोटोग्राफी की तीन पीढिय़ों की अनूठी विरासत

इस शानदार सफर की शुरुआत 1940 से 1960 के बीच के उस दौर से हुई, जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का बोलबाला था। पुनीत माहेश्वरी के दादाजी सत्यनारायण माहेश्वरी उन शुरुआती दौर के फोटोग्राफर्स में से थे, जो भारी-भरकम और बड़े कैमरों से तस्वीरें खींचा करते थे। उस समय तस्वीर खींचने की प्रक्रिया अपने आप में किसी कला से कम नहीं थी—फोटोग्राफर कैमरे के पीछे लगे काले पर्दे के अंदर जाकर फ्रेमिंग और फोकस तय करता था। इसके बाद तस्वीरें प्लेट या फिल्म पर कैद होती थीं और फिर केमिकल की मदद से डार्क रूम में डेवलप होकर प्रिंट के रूप में बाहर आती थीं। इस विरासत को पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ाया उनके पुत्र राम मोहन माहेश्वरी ने, जिनका जन्म 1962 में हुआ। राम मोहन माहेश्वरी करीब 40 साल से फोटोग्राफी के इस जीवंत क्षेत्र से गहराई से जुड़े रहे हैं। उन्होंने तकनीक के हर एक बड़े बदलाव को अपनी आंखों के सामने बदलते देखा है-ब्लैक एंड व्हाइट कैमरों से लेकर कलर फिल्म, फिर डिजिटल कैमरों का आगमन और आज के आधुनिक हाई-टेक कैमरा सिस्टम तक, उन्होंने हर दौर को अपने काम में बखूबी अपनाया। पारिवारिक परंपरा की इस श्रृंखला में तीसरी पीढ़ी के रूप में पुनीत माहेश्वरी ने कदम रखा। अपने पिता राम मोहन माहेश्वरी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से उन्होंने इस पारिवारिक फोटोग्राफी व्यवसाय को एक नई ऊंचाई दी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की दुनिया से जुड़े होने के बावजूद, पुनीत ने अपनी तकनीकी समझ को फोटोग्राफी के साथ जोड़ा और आज उन्हें इस क्षेत्र में लगभग 15 वर्ष हो चुके हैं। उनका मानना है कि आने वाला समय फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए और अधिक तकनीकी, रचनात्मक और रोमांचक होने वाला है।