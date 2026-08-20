Gwalior news: 2 सितंबर तक नहीं बनेंगे नए पासपोर्ट, बंद कर दिया गया पोर्टल

पासपोर्ट पोर्टल पर आवेदक पासपोर्ट सेवा के पोर्टल पर क्लिक कर रहे हैं, स्क्रीन पर एक मायूस कर देने वाला संदेश टिमटिमा रहा है- 'तकनीकी रखरखाव के लिए पोर्टल बंद है… हम 2 सितंबर को शाम 6 बजे (आइएसटी) वापस लौटेंगे।' इस तकनीकी ब्रेक ने नए आवेदनों से लेकर पासपोर्ट रिन्यूअल तक के तमाम पहियों को पूरी तरह जाम कर दिया है। आवेदक माथा पीट रहे हैं कि आखिर इस डिजिटल युग में यह तकनीकी ग्रहण क्यों लग गया ?