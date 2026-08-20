150 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 20 हजार रोजगार का लक्ष्य, 170 एकड़ में आकार लेगा टेलीकॉम हब

1 रुपए प्रीमियम पर जमीन, 30 साल तक 1 रुपए लीज रेंट

एमपीआईडीसी की कार्यकारी निदेशक अनीषा श्रीवास्तव ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बताया कि इस प्रोजेक्ट की एग्जिक्यूटिव बॉडी एमपीआईडीसी होगी। इसमें 51 फीसदी हिस्सेदारी मध्यप्रदेश सरकार और 49 फीसदी केंद्र सरकार की रहेगी। केंद्र से 493 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम यहां वल्र्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। टीएमजेड का फेज-ए ग्वालियर के आईटी पार्क के पास गारमेंट पार्क के नजदीक 70 एकड़ में और फेज-बी साडा रीजन में 100 एकड़ में विकसित होगा। कुल 170 एकड़ पर यह जोन आकार लेगा। निवेशकों को लुभाने के लिए जमीन 1 रुपए प्रीमियम पर, लीज रेंट सिर्फ 1 रुपए प्रति वर्गमीटर 30 साल के लिए, बिजली पर 5 साल तक 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट, 50 फीसदी कैपिटल सब्सिडी अधिकतम 200 करोड़ तक। इसके अलावा प्रति कर्मचारी 5 हजार रुपए वेतन सहायता और 13 हजार रुपए ट्रेनिंग सपोर्ट भी दिया जाएगा।